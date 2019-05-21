Sivas İHH'dan yetim çocuklar için iftar programı

SİVAS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sivas Şubesi tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir lokantada gerçekleştirilen programda konuşan İHH Sivas Şube Başkanı Ahmet Çakmak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününün Dünya Yetimler Günü olarak belirlendiğini söyledi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Sivas'taki yetim çocukların ve ailelerinin tanışıp kaynaşması adına bu programı düzenlediklerini belirten Çakmak, İHH Sivas Şubesi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programı düzenleyen İHH Sivas Şubesine teşekkür ederek, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına sürekli destek olacaklarını ifade etti. Bilgin, yetim çocuklara ve ailelerine desteğe her zaman hazır olduklarını aktardı.

Programa, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten, Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yetim çocuklar ve aileleri katıldı.