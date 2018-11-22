Sivas Belediye Başkanı Aydın'dan adaylık açıklaması

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "Eğer bizi aday olarak gösterirlerse durmadan koşarak yolumuza devam edeceğiz, bir başka arkadaşımızı aday olarak gösterirlerse de saygı duyacağız, bıraktığımız yerden, çıtayı daha yükseğe çıkarması için destek olacağız ve dua edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşan yerel seçim sürecinde tüm vatandaşların adaylar konusunda heyecan ve merak içerisinde olduğunu belirtti.

Bu konuda bir açıklama yapma zarureti doğduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Milletin partisi AK Partimizin birçok belediye başkan adayımız önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Rabbime şükürler olsun ki biz 16 yıl önce milletin davası olan AK Partimizin tabelasını Sivas’ta ilk asan olduk. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çok zor zamanlardan, tuzaklardan, hainliklerden, darbe teşebbüslerinden geçerek bugünlere kadar geldik. Ülkemiz ile birlikte AK Parti kadrolarımızın ve belediyeciliğimizin Sivasımızı nereden alıp nereye getirdiğimiz ortadır. Bu şehire sayısız eserler kazandırıp, bizlere hizmet etmeyi nasip ettiği için Mevlama hamdolsun. Sizlerin güvenini boşa çıkarmadık, emanetinize sahip çıktık, alnımız açık başımız dik elhamdülillah."

Daha çok çalışmaları gereken yeni bir dönemin başlangıcında olduklarını aktaran Aydın, AK Parti'nin hafta sonu Sivas Belediye başkan adayını açıklayacağını bildirdi.

"Eğer bizi aday olarak gösterirlerse durmadan koşarak yolumuza devam edeceğiz, bir başka arkadaşımızı aday olarak gösterirlerse de saygı duyacağız, bıraktığımız yerden, çıtayı daha yükseğe çıkarması için destek olacağız ve dua edeceğiz" ifadelerini kullanan Aydın, "Bu dava ben değil, biz davasıdır, sonuç her ne olursa olsun liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız, yolundayız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.