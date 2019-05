Sivas, ağaçlandırmada örnek olacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Fidanlık Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kurumların yetiştirdiği fidanları, üretim safhalarını, seraları ve yangın söndürme araçlarını inceleyen Vali Ayhan, kurumların kendini yenileme anlamında ve alan hakimiyetinde iyi bir noktaya geldiğini söyledi.

Fidanlık ve orman müdürlüğünün teknolojik imkanları kullanarak Sivas coğrafyasını yeşillendirmek amacıyla var gücüyle çalıştığını ifade eden Ayhan, "Sivas’a son 15 yılda 96 milyon civarında fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. İnşallah bu seneki hedefimizde 100 milyonuncu fidanı toprakla buluşturmaktır. Onu da merkeze dikeceğiz. Belediyemiz ile orman işletme müdürlüğümüz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde dikim gerçekleştirildi." dedi.



Sivas’ın coğrafyasının çok geniş olduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan, "Burada 3 buçuk milyonun üzerinde fidan üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye’de tek olan tam otomasyonlu enso pot dolum makinesi ile saatte 100 bin tohum dikimi gerçekleştirerek fidanlar 5 ayda toprakla buluşturulacak hale getiriliyor. Sivas bakir bir yer. İlimizin orman alanına müsaade edilen her alanının yeşillenmesi lazım." diye konuştu.

Her okulun bir ormanının olacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Her okulun bir hatıra ormanı, okuldaki her öğrencinin bir fidanı olacak. Okulun mezun sayısı kadar fidanı toprakla buluşacak. Bundan sonra da kayıt yaptıran ve mezun olan her öğrencimizin fidanı olacak. Sahanın da bakımını okul üstlenmiş olacak. Böylece erken yaşta çocuklarımıza çevre bilincini aşılamış olacağız. Toplumda doğa sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla da bir takım çalışmalar yapacağız. Özgün ve yaratıcı düşünceler ile fidan ve doğa sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz. Bunlardan biri de yeni evlenen çiftlerin davetlilere nikah şekeri yerine nikah fidanı hediye etmesidir. Bunun farkındalığı, farklılığı, geri dönüşümü gibi çok faydası var. Hediyelerimiz fidanlarımız olsun. Ben genelde kitap hediye ediyorum bundan sonra kitapla beraber fidan da hediye edebiliriz. Sivas'ı lavanta ile buluşturacağız. Orman köylerinin sayısını artıracağız. Yıldız Dağına orman işletme şefliği kuracağız."