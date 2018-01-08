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Sisli hava Kapadokya'da masalsı görüntüler oluşturdu

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sis, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri masalsı görünüme kavuşturdu. Görüş mesafesinin...

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
Sisli hava Kapadokya'da masalsı görüntüler oluşturdu
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NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde etkili olan sis, peribacaları, kayadan oyma tarihi manastırları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri masalsı görünüme kavuşturdu.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgede turistler, her mevsim farklı güzelliklere bürünen peribacaları arasında gezinti yaptı.

Bölgenin sisli manzarasını görüntülemek isteyen bazı fotoğraf meraklıları, yüksek tepelerde ve doğal kaya oluşumları arasında en iyi kareyi yakalayabilmek için çaba harcadı.

Sis nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilirken, turistler at ve ATV araçlarla gezintiyi tercih etti.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 15:12
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TuristlerNevşehirKapadokyada SisKapadokyaGöreme Beldesi
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