Şişecam'a BORON 2019'da yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Bor Sempozyumu'nda (BORON 2019) büyük ilgi gördü.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki sempozyumda bor içeren ürünlerini sergiledi.

Şirketin sempozyumda sergilediği cam elyaf ürünlerinin yanı sıra ısıya dayanıklı borcam ve cam biberon gibi ürünleri katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu da Şişecam standını ziyaret etti.

Sempozyumda, Şişecam Topluluğu Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, "Cam ve Cam Elyafta Bor Kullanımı" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

BORON 2019'a ulusal ve uluslararası bilim dünyasının önde gelen bor konusundaki uzmanların yanı sıra teknoloji uzmanları, öğrenciler ve girişimciler de büyük ilgi gösterdi. Sempozyumda, borun genel ve stratejik kullanım alanlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.