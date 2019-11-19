Son Dakika

Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında jandarma, emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genel 19.11.2019, 09:25
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
banner230

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak operasyon düzenlendi, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen üç teröristten birisinin PKK/KCK'nın sözde Cudi grubu sorumlusu "Andok" kod adlı Mahmut Taş, diğerinin sözde Silopi YPS sorumlusu "Adil" kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

#türkiye
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 19 Kasım 2019
İmsak 05:55
Güneş 07:21
Öğle 12:32
İkindi 15:09
Akşam 17:32
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@