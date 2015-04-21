Silopi’nin İlk Kadın Zabıtaları Göreve Başladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilk kadın zabıtalar, görevlerine başladı.Silopi Belediyesi kadınların toplum içerisinde daha aktif rol alacağını düşünerek, ilçede görev yapacak 3 yeni kadın zabıta personeli aldı. Bir aylık eğitimin ardından çalışmalarına başlayan kadın zabıta ekipleri, ilçedeki çalışmalarına başladı. Silopi Belediyesi’nde yapılan törenle görevlerine başlayan kadın zabıtalar, toplum içerisinde rutin olarak görev yapacak. Kadınların sadece ev işlerini yapmakla hükümlü olmadıklarını dile getiren kadın zabıtalar, "Biz burada tüm kadınları temsil ediyoruz, görevimizin bilincindeyiz" dedi."KADINLAR ÇOCUK DOĞURUP, BULAŞIK YIKAMAYACAK"Silopi Belediyesi bahçesinde yapılan törende açıklama yapan Silopi Belediye Eşbaşkanı Emine Esmer, Silopi’nin kadınların ilçesi olacağını söyledi. Kadınların sadece evde oturup, çocuk besleyip yemek hazırlamayacağını ifade eden Esmer, "Kamusal alanda da kadınlarımız hizmet alacaklar. İnanıyorum ki zabıta ekiplerimiz büyük işlere imza atacak. İlçemizde kısa bir süre içinde kadın birimleri açacağız ve birçok birimimizde kadınlarımız görev yapmaya başlayacak. Fen işleri yada imar sadece erkeklerin işidir gibi gösteriliyor. Hayır biz bunun tam tersini ispat ediyoruz. Birçok birimimizde kadınlarımız görev yapmakta olduğu gibi yeni birimlerimizde de kadınlarımız görev yapacaklardır. Ayrıca alacağımız yeni personel alımlarında da birçok kadın çalışanımıza yer vereceğiz. İlçemizde görev yapmaya başlayan bayan zabıta ekiplerine başarılar diliyorum" diye konuştu.Başkan Esmer’n açıklamalarının ardından konuşan İlk kadın zabıta Beybin Tekeş, "Başkanımızın dediği gibi, biz sadece kendimizi temsilen değil, Silopi’nin tüm kadınlarını temsil etmek için buradayız. Neden zabıta diye soracak olursanız, ben çevre koruma ve ayrıca İşletme mezunuyum. Kendi alanım olduğu için bu mesleği seçtim. İsteyerek bu mesleği seçtim. Çünkü toplumda bulunan sadece erkek egemenliğinin değil, kadınlarında bulunması gerektiğini düşünüyorum. Erkek zabıta ekiplerimiz birçok iş yerinde denetim yapamıyordu. Biz buna çözüm olduk. Çevremizde ilk başta olumsuz tepki alıyorduk. Şimdi ise her şey güzel gidiyor inşallah bu şekilde devam eder. Şuan 3 kişiyiz, umuyorum ileri ki zamanlarda sayımız artar ve ilçemizde daha faydalı hizmetler yaparız" şeklinde konuştu."TOPLUMDAKİ ERKEK EGEMENLİĞİNİ OLGUSUNU YIKACAĞIZ"Göreve 1 hafta önce başlayan bir diğer kadın zabıta Suzan Beğenir de, "Tepkiler ilk başta olumsuzdu. Biz bunun üstesinden gelip bu algıyı yıkacağız ve esnafımıza bayandan zabıta olabileceğini kanıtlayacağız. Şuan tüm muhataplarımız erkekler, bayanın da çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Zabıta olarak da bir bayanın ne kadar iyi görev yapabildiğini hem milletimize hemde kadınlarımıza kanıtlayacağımıza inanıyorum. Şuan genellikle olumsuz tepki alıyoruz. İleri ki zamanlarda neden daha önce bayan zabıta olmadığını ve bunun eksikliğini halkımıza göstereceğiz. Burada kadınları temsil ediyoruz, çok iyi yerlere geleceğiz ve bütün milletimize kanıtlayacağımıza inanıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından kadın zabıtalar, denetimlerine başladı.