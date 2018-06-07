Sığınmacı aileler için iftar sofrası kuruldu

ANKARA (AA) - Başkentte yaşayan sığınmacılar, "Bir Ramazan Akşamı" etkinliği kapsamında Mamak'taki iftarda buluştu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinden (SGDD) yapılan açıklamaya göre, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Mamak Belediyesi ile SGDD'nin Mamak Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlediği "Bir Ramazan Akşamı" etkinliği kapsamında ilçe sakinleri ile sığınmacı aileler aynı sofrada iftar yaptı.

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, yaptığı konuşmada, ramazan vesilesiyle Türk halkı ile sığınmacıların bir araya gelmesinin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'deki sığınmacıların ramazan ayında unutulmadıklarını göstermek istediklerini ifade eden Kavlak, "Dileriz ki bundan sonraki iftarları kendi ülkelerinde barış ve mutluluk içerisinde yaparlar." dedi.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılara yönelik tutumunun tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi. Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla insana kapılarını açtığına dikkat çeken Akarca, "Onları kardeşlerimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından semazen gösterisi yapıldı, çocuklar için renkli ramazan etkinlikleri düzenlendi.





