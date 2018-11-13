Sigara denetimi yapan sağlık memuru darbedildi

KARAMAN (AA) - Karaman'da kapalı alanda sigara içildiği ihbarı üzerine gittiği iş yerinde sağlık memurunun darbedilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karaman Sağlık İl Müdürlüğü sigara denetim ekipleri, kapalı alanda sigara içildiği ihbarı üzerine kent merkezindeki yemek fabrikasına denetime gitti.

Denetim sırasında sigara içildiğini tespit eden sağlık memuru Ahmet Keskin ile işletme çalışanı 5 kişi arasında tartışma çıktı. Fabrika bitişiğindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne giden Keskin ile çalışanlar arasındaki tartışma burada da devam etti.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sağlık memuru Keskin darbedildi.

Kavgaya terminaldeki polis ve zabıta ekipleri müdahale etti. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otobüs terminalindeki kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun, ortasına aldıkları kişiyi darbettiği görülüyor. Kayıtlara terminalde görevli polis ve zabıta ekiplerinin kavgayı ayırdığı, darbedilen kişinin polis eşliğinde olay yerinden ayrıldığı yansıyor.