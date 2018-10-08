Siemens'in MindSphere uygulaması MAKTEK Fuarı'nın gözdesi oldu

İSTANBUL (AA) - Siemens'in tanıttığı ve makine üreticilerine verimlilik sağlayan, aynı zamanda yeni iş modelleri sunan internet platformu MindSphere, MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı'nda ilgi odağı oldu.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, fuarda 132 metrekarelik standıyla yerini alan şirket, takım tezgahına özgü kontrol ünitelerini ve dijitalleşmenin getirdiği avantajları gözler önüne serdi.



MindSphere, sahada bulunan tüm makineler ağa bağlanmasını sağlayarak, makinelerde oluşan verilerin toplanarak ve buluta taşınmasını aracılık ediyor.

Böylece makine üreticileri ve operatörleri daha önce mümkün olmayan hacimlerdeki verileri analiz ederek kullanabiliyor. Bu sayede makinelerin verimliliğini artarken, elde edilen veriler kullanılarak MindSphere üzerinde aplikasyonlar geliştirilebiliyor.

Bu aplikasyonlar koruyucu bakım, enerji veri yönetimi ya da kaynak optimizasyonu gibi yenilikçi dijital hizmetler ve makine araçları için yeni uygulamalara başlangıç noktası oluşturuyor. Tamamen açık bir sistem olması; makine üreticileri, ekipman üreticileri ve makine kullanıcıları için yeni iş modelleri de oluşturuyor.







- Basit fonksiyonlar fark yaratıyor





MindSphere aplikasyonları makine üreticilerinin dijital dünyaya rahatça adım atmalarını sağlamak için basit fonksiyonlar sunuyor. Makine üreticileri bu basit fonksiyonları, kendilerine özel, kapsamlı makine ve proses bilgilerine uygulayabiliyor, müşterileri için yenilikçi ve özelleştirilmiş uygulamalar, çözümler ve hizmetler geliştirerek sunabiliyor.

Bu sayede dünyanın her köşesine dağılmış makineleri ya da makine filosunu izleyebilme ve durma sürelerini azaltma gibi avantajlar elde edebiliyorlar.



Bunun en güzel örneği ise Siemens Türkiye mühendisleri tarafından MindSphere üzerinde geliştirilen Manage My Machine uygulaması. Uygulama sayesinde dünyada herhangi bir yerdeki makinelerin verileri, mevcut veya geçmiş durumları görüntülenebiliyor. Bu veriler otomatik olarak SAP ERP ile senkronize ediliyor ve servis personeline görev atanabiliyor.

Manage My Machine sayesinde örneğin Sinumerik 840D kontrolü, kolay ve hızlı bir şekilde MindSphere’e bağlanabiliyor, böylece kullanıcılar ağa bağlı makinelerin hepsinden bilgi alabiliyorlar. İlgili makine bilgilerinin toplanıp analiz edilmesi sayesinde kullanıcılar, makinelerin mevcut durumu hakkında ve makine geçmişi ile ilgili şeffaf bir inceleme imkanına sahip oluyor. Böylece durma süreleri azalıyor, servis ve bakım süreçlerinde optimizasyon sağlanıyor, verimlilik artıyor.

Öte yandan MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda katılımcılar, Siemens’in takım tezgahına özgü çözümlerini tanıyıp tecrübe etme olanağı da buluyor. CAD/CAM-CNC için tasarlanan sanal makine ve ağ kurulumu çözümleriyle takım tezgahları arasında, yönetim kademesinin de dahil olduğu ortak bir ağ kurulumu mümkün oluyor. Kesintisiz dijital üretim ve üretim kaynaklarının verimli kullanımını sağlayan Siemens Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management - PLM) ve SINUMERIK Integrate uygulamalarındaki en son yenilikler fuar katılımcılarla paylaşıldı.







- Siemens Altın Pergel jürisinde yer aldı





Ödülleri MAKTEK Avrasya 2018 Fuarı’nda verilen Altın Pergel Yarışması’nda bu yıl Siemens TAC Lideri Özgür Aslan jüri üyesi olarak görev aldı. Türkiye genelindeki tüm meslek liselerinin 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katıldığı Altın Pergel Yarışması kapsamında öğrenciler, ekonomik CNC kontrollü 2 eksenli torna tezgâhı tasarladı.

Jürinin değerlendirmeleri sonucunda ilk 3’e giren projelerin ödülleri düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim edildi.

