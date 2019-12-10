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"Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde şiddet ve istismara dikkat çekildi
ANKARA (AA) - Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, düzenledikleri "Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına dikkat çekti. "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"...
Genel 10.12.2019, 14:18
ANKARA (AA) - Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, düzenledikleri "Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına dikkat çekti.
İki bölüm halinde yapılan panelin ilk bölümünde, öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar gösterilirken, ikinci bölümde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, bir sunum yaptı. Gürkan, adli süreçte mağdurların tümüne uzman desteği sağlandığını anlattı.
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