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"Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde şiddet ve istismara dikkat çekildi

ANKARA (AA) - Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, düzenledikleri "Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına dikkat çekti. "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü"...

Genel 10.12.2019, 14:18
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ANKARA (AA) - Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, düzenledikleri "Şiddetten Sevgiye Yolculuk" panelinde kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına dikkat çekti.

"10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla okulda düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hayri Doğruel, kadına ve çocuklara yönelik istismarın eğitimle çözülebileceğini anlattı. Şiddetin önlenmesi için gereken ilk şeyin toplumsal bilinçlenme olduğunu vurgulayan Doğruel, "Bu bilincin oluşmasını karşımızdakinin de bizim gibi bir birey olduğunu anlayarak sağlayabiliriz. Kadına, çocuğa, doğaya, hayvana, kısacası tüm canlılara karşı şiddeti kınıyorum." dedi.

İki bölüm halinde yapılan panelin ilk bölümünde, öğrenciler tarafından hazırlanan sunumlar gösterilirken, ikinci bölümde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, bir sunum yaptı. Gürkan, adli süreçte mağdurların tümüne uzman desteği sağlandığını anlattı.

#"Şiddetten Sevgiye Yolculuk" paneli #Başöğretmen Dr. Hayri Doğruel #Ramazan GÜRKAN Hakim Mağdur Hakları Daire Başkanı #Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
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