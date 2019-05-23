Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ramazan pidesi yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.İlçeye bağlı İkiçeşme Mahallesi'nde bir fırını ziyaret eden Demirkol, açtığı hamurun üzerine susam ve çörek...

Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ramazan pidesi yaptı
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ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.

İlçeye bağlı İkiçeşme Mahallesi'nde bir fırını ziyaret eden Demirkol, açtığı hamurun üzerine susam ve çörek otu seperek ramazan pidesi yaptı.

Demirkol, fırından çıkan pideleri iftar öncesi vatandaşlarla paylaştı.

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