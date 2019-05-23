Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ramazan pidesi yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.
Demirkol, fırından çıkan pideleri iftar öncesi vatandaşlarla paylaştı.
ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.İlçeye bağlı İkiçeşme Mahallesi'nde bir fırını ziyaret eden Demirkol, açtığı hamurun üzerine susam ve çörek...
ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.
Demirkol, fırından çıkan pideleri iftar öncesi vatandaşlarla paylaştı.