Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ramazan pidesi yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bir fırında yaptığı ramazan pidelerini vatandaşlara dağıttı.İlçeye bağlı İkiçeşme Mahallesi'nde bir fırını ziyaret eden Demirkol, açtığı hamurun üzerine susam ve çörek...