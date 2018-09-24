Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) bünyesinde Seydişehir’de bulunan 2 fakülte ve bir yüksek okulda 2018- 2019 eğitim öğretim yılına başlandı.

Dekan Prof. Dr. Hüseyin Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada gelecekte daha güçlü bir Seydişehir ve Üniversite için şimdiden hedefleri ortaya koyduklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretim görevlilerine başarı dileyen Arıkan, " Bu yıl Mühendislik Fakültemiz ile Sağlık Bilimler Fakültemizde 730 öğrenci, yüksek okulumuz da ise 7 bölümde bin 500 öğrenci eğitim görecek. Yeni eğitim öğretim yılının Seydişehir'e hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.





- Seydişehir'de hayvanlar aşılandı

Seydişehir’de küçükbaş hayvanlara aşı yapıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı açıklamada, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ilçe genelinde aşılama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

35 bin büyükbaş hayvanın sığır çiçeği hastalığına karşı aşılandığını belirten Ünüvar, "Ekiplerimiz şimdi de 45 bin koyun ve keçilere aşı çalışması yapmakta. Tüm aşıları bakanlığımız karşılamaktadır." diye konuştu.





- Seydişehir'de asfalt çalışmaları

Seydişehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfaltsız ve bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, halkın yaşam kalitesini artırmak için kırsal mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Akçalar, Bostandere Mahallesi'nde asfalt serimi yaptıklarını belirten Başkan Tutal, "İlçe merkezinde yaptığımız çalışmaların aynısını kırsal mahallelerimizde de yapıyoruz. Kış gelmeden program hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bu iki yerleşim birimimizde toplam 9 bin metrekare asfalt dökeceğiz." diye konuştu.