Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Musiki Cemiyeti Türk Tasavvuf Müziği Korosu ilçede ilahi konseri verdi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Şef Sıtkı Özkal’ın yönettiği koro, birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konseri, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve çok sayıda vatandaş izledi.

- Şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler - Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilciliği üyelerine iftar yemeği verdi.

Belediye düğün salonundaki yemekte konuşan Dernek Başkanı Yakup Söğüt, katılımcılara teşekkür etti.

İftara, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Başsavcı Bünyamin Korkmaz, Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, Ağır Ceza Reisi ve Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Çay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer katıldı.