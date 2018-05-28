Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Pınarbaşı Mahallesi Toki konutlarında asfalt çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını belirten Tutal, " Çalışmalar koordineli ve etap etap olarak yapılıyor. Asfalt bittiğinde kaldırımları da yenileyerek, vatandaşımızı çamurdan ve tozdan kurtarmış olacağız. İlçenin uzun yıllar altyapı ile ilgili bir sorun yaşamamasını istiyoruz. İnşallah şehir merkezine yaptığımız yol kaldırım ve peyzaj projeleri sayesinde ilçemiz örnek kent olarak gösterilecektir." dedi.

- Kuğulu Tabiat Park'ı çalışmaları

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Kuğulu Tabiat Parkı'nın Türkiye'nin 234'üncü tabiat parkı olarak onaylandığını bildirdi.

Tutal yaptığı yazılı açıklamada 1,7 milyon metrekarelik alanda çalışmaları devam eden Kuğulu Vadisi projesinin toplam maliyetinin 79 milyon lira olacağını belirtti.

Buranın A tipi tabiat parkı olarak ilan edilmesinin Seydişehir için büyük bir gelişme olduğunu kaydeden Tutal, şunları kaydetti:

" Proje bittiğinde bölge, sosyal alanları ile adından söz ettirecek. Emeği geçen Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu'na, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcımız Harun Tüfekci'ye, bürokratlarımıza, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İlimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum."