Seydişehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Seydişehir Halk Eğitimi Merkezince çiftçilere yönelik budama kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, yaptığı açıklamada, üreticilerin daha bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla budama kursu düzenlendiğini belirtti.

Birinci etap kursa 27 üreticinin katıldığını ifade eden Dereli, şunları kaydetti:

"Budama meyvecilikte vazgeçilemez unsurlardan biridir, hem verim ve hem de kalite için budamanın mutlaka yapılması gerekir. Kurs, 4 Nisan'da tamamlanacak. Tüm detaylar üreticilerimize İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanı ziraat mühendisi İbrahim Bilici tarafından uygulamalı olarak anlatıyor."

Ziraat mühendisi İbrahim Bilici de kursta budama tekniğinin yanı sıra meyvecilikte çeşit seçimi, dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele konularında da üreticilere uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.

- Tarihi türbe restore ediliyor

Seydişehir’in Taraşçı Mahallesinde buluna 713 yıllık Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesinde restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Taraşçı Mahallesi Muhtarı Bahaddin Karal, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan başvurular neticesinde Şeyh Mahmut Bin Yahya Türbesinin restorasyona alındığını belirterek, türbenin inanç turizmine yeniden kazandırılacağını dile getirdi.

- İlçeye yeni ortaokul yapılacak

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer, Karakavak Mahallesi'ne 24 derslik yeni bir ortaokulun yapılacağını bildirdi.

AK Parti iktidarında Seydişehir’in eğitimde marka haline geldiğini ifade eden Konurer, ihalenin Haziran 2018 de yapılacağını söyledi.

Konurer, yeni yapılacak okulun, 24 derslikli olacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.