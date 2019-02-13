Seydişehir'de yapılan termal tesisler mart ayında açılacak

KONYA (AA) - Seydişehir'de yapımı süren termal tesislerin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Seydişehir Belediyesinin Ketirağılları bölgesinde yaptırdığı ve inşaat çalışmalarında sona yaklaşılan, 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Termal Sosyal Tesisler içerisinde, 2 adet yüzme havuzu, saunası, hamamı, su buharı, fitnes salonu, kür odaları, seyir terasları bulunuyor.

Konu hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Sosyal Termal Tesislerin mart ayı içerisinde tamamlanacağı ifade ederek, YİKOP tarafından projeye 1 milyon 75 bin lira ödenek sağlandığını belirterek şunları söyledi:



"Sağlanan bu ödenek Termal Sosyal Tesisin tamamlanma aşamasında kullanılacak. Bu ödeneğin sağlanmasında yardımları olan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a destekleri için teşekkür ederim." dedi.



Başkan Tutal, termal tesislerin, inşaat alanının fiziki olarak yüzde doksan oranında tamamlandığını, elektrik trafosu gibi eksikliklerin giderilmesinin ardından işletmenin çevre düzenlemesi tamamlanarak mart ayında hizmete gireceğini belirtti.



Tutal ayrıca, valilikten termale sağlanan ödeneğin yanı sıra Ketenli Mahallesi'nde bulunan sağlık evi için 80 bin, Ortakaraören Şerife Hasan Hüseyin Kocaman ilkokulu için 90 bin, İmam Hatip Lisesi için 6 bin 800 lira ödenek sağlandığını sözlerine ekledi.



