Seydişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde otomobilin elektrikli motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemal Uzar idaresindeki 42 ZF 185 plakalı otomobil, Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde Kamil Ünal'ın kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü Kamil Ünal'ın yanı sıra motosiklette bulunan Durdu Ünal (43) ve Efe Poyraz Keş (5) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.