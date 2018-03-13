Seydişehir’de öğrencilere diyabet eğitimi

KONYA (AA) - Seydişehir Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrencilere, "sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve diyabet" konulu eğitim verildi.

Okulda düzenlenen eğitimde konuşan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli uzman doktor Kadriye Akduman, diyabetin çağın hastalığı olduğunu söyledi.

Toplumda şeker hastalığı olarak da bilinen diyabetin sadece erişkinlerde değil çocuklarda da görüldüğünü dile getiren Akduman, şunları kaydetti:

"Diyabet bir hastalık değil yaşam tarzıdır. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Diyabette önemli olan beslenme şeklidir. Küçük yaşlarda oluşturulan düzenli beslenme alışkanlıkları ileride çıkabilecek hastalıkların azalmasına ve kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır."