Seydişehir’de ‘Minik Eller Üşümesin’ projesi

KONYA (AA) - Seydişehir Halk Eğitimi Merkezi'nin, "Minik Eller Üşümesin" projesi kapsamında usta öğreticiler tarafından örülen eldivenler, merkez ve uzak mahallelerde okuyan öğrencilere dağıtılıyor.

Proje hakkında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, bu projeye başlarken, bünyelerinde çalışan usta öğreticiler ve kursiyerlerin, sosyal sorumluluk çalışmaları yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu bağlamda Yaygın Eğitim ve Örgün eğitim arasındaki iş birliği ve etkileşimin artacağını düşündüklerini ifade eden Dereli, "Çalışanımız Züleyha Onur’un koordinesinde gerçekleşen projemize, üretim aşamasına fedakarlıkta bulunarak büyük katkı veren usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ederiz. Üşüyen elleri sevgiyle ısıtmak istedik. Etkinlikler devam edecek." dedi.

İlk etapta Şehit Özgür Öncel Ortaokulu'nda 200 çift eldiven öğrencilere dağıtıldı.