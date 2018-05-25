Seydişehir'de mahalle iftarları

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesince Gölyüzü Mahallesi'nde iftar programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı konuşmada, her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek iftar sofrası kurduklarını ifade etti.

Ramazan süresince 55 mahallede iftar vereceklerini belirten Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Bizler şu anda sofralarımızda iftar yaparken, birçok İslam coğrafyasında iftarlarını, sahurlarını yapmakta zorluk çeken Müslüman kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize de dua edelim. Çünkü onların duaya ihtiyacı var. Biliyoruz ki, önümüzde seçimler var. İnşallah bu seçimlerde de birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi bölmek isteyenlere büyük bir ders vereceğiz. Allah'ım birliğimizi bozmak isteyen şer odaklarına fırsat vermesin. Ülkemizi yıkmak isteyen, bölmek isteyenlerin karşısında dimdik duralım. "

Programda çocuklar, kukla oyunu ile eğlenirken çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İftar programına Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve vatandaşlar katıldı.