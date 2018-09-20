Seydişehir'de esnaf aşure dağıttı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Hürriyet Caddesi esnafı muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Hürriyet Caddesi'nde 31 civarında esnaf bir araya gelerek bin kişilik aşure ikram etti.

Esnaftan Göksel Maden, her yıl muharrem ayında aşure dağıtmayı geleneksel hale getirdiklerini belirterek, bu yıl da 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Maden, "Bu tür etkinlikler aynı zamanda yardımlaşma ve kaynaşmayı da beraberinde getiriyor." dedi.

Aşure ikramına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi partilerin ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.