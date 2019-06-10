Seydişehir'de dolu yağışı

KONYA(AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Ortakören Mahallesi'nde ikindi saatlerinde başlayan sağanak yağış bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık yarım saat etkili olan dolu, tarım arazilerine zarar verdi.

Mahalle halkından Baki Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden başlayan dolunun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu tanelerinin iş yerlerinin önündeki tenteleri delip geçtiğini ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"İlk kez bu büyüklükte bir dolu yağışına şahit olduk. Ağaç dalları, meyveler yerle bir oldu. Ürünlerimiz tekrar toprağa gömüldü. Emeklerimiz heba oldu. korkumuzdan evlerden çıkamadık. Yetkililerin en kısa zamanda gelip hasar tespit çalışması yapmasını talep ediyoruz."