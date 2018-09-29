Seydişehir'de aşure etkinliği

KONYA (AA) - Seydişehir Hüdaverdi Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenledi.

Dernek Başkanı Remzi Arıkan, cami avlusunda yaptığı konuşmada, aşure etkinliğini sekiz yıldır düzenlediklerini söyledi.

Arıkan, her yıl muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtmanın geleneksel hale geldiğini ifade ederek, "Aşure etkinliğimizi bu yıl da güzel bir katılımla gerçekleştirdik. Aşure gününde Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğin oluşmasına, ikrama sebep olan bu güzel gelenek günümüz büyük bir heyecanla sürdürülmektedir. Bu etkinliğimizin düzenlenmesinde bizlere destek olan hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve vatandaşlar katıldı.

