Seydişehir kültürü müzede sergileniyor

KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi tarafından 2013 yılında açılan Adile Baysal Müze Evinde bölge halkının kültür ve gelenekleri sergileniyor.

Sofuhane Mahallesi 1508 Sokak'ta bulunan Adile Baysal Müze Evi'nde, Seydişehir ve çevresinde yaşayan halkın günlük yaşamı ve geleneklerini yansıtan 749 envanter eşya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, "Bu müze bölgenin kültürel anlamda hizmette bulunabilmek için kuruldu. Bir dönemki halkın yaşam koşullarının yaşatıldığı müzenin ilçe turizmine önemli faydalar sağladığı inancındayım amacımız gelecek kuşaklara kültürel yaşamlarımızı unutturmamak." dedi.

Müzeyi geçen yıl 82 bin kişinin gezdiğini kaydeden Tutal, en çok ilgiyi ise yabancı turistlerin gösterdiğini söyledi.