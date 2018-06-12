Seydişehir KOMEK binasının yapımına başlandı

KONYA (AA) - Seydişehir'de, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde çalışmaların yürütüleceği hizmet binasının yapımına başlandı.

Konya Büyükşehir ve Seydişehir belediyelerinin işbirliğiyle yapılacak Seydişehir KOMEK binasının temeli törenle atıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, törende yaptığı konuşmada, KOMEK'in ulusal ve uluslararası marka olduğunu söyledi.

Gençlerin ve kadınların istifade edeceği sosyal ve kültürel mekanların gelecek açısından çok önemli olduğunu dile getiren Altay, bu anlayışla 31 ilçeyi bu tesislerle buluşturduklarını belirtti.

Altay, ilçelerde yapılanmanın artık tamamlandığını, sıranın yatırım yağmuruna geldiğini ifade ederek, "KOMEK’in 61 kurs merkezinde 250 branşta 600 bin kursiyer var. Tüm ilçelerimizin çehresini değiştirecek yatırımlar yapıyoruz." dedi.

Temel atma töreninde, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Mustafa Konurer ile AK Parti Konya milletvekili adayı Tahir Akyürek de katıldı.