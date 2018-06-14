Seydişehir Emniyet Müdürlüğünün bayram tedbirleri

KONYA (AA) - Seydişehir Emniyet Müdürlüğü bayram süresince ek tedbirler aldı.

İlçe Emniyet Müdürü Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, alışveriş merkezleri, önemli nokta ve kavşaklar ile bağlantı sağlayan kara yollarında tüm asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığını söyledi.

Özdemir, şunları kaydetti,

"Bayram tatili süresince umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek her türlü olumsuz olaylara karşı denetimler sıklaştırıldı. Tatil süresince birçok iş yerinin kapalı olması ve tatil amacı ile vatandaşların ikametlerinden ayrılması sebebiyle hırsızlık olaylarına karşı tedbirler artırılmıştır. Özellikle vatandaşlarımızın dini duyguları ile ilgili zafiyetlerinden yararlanan şahıslara karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzluk karşısında polis imdat hattı 112 Acil Çağrı Merkezine telefonla ulaşabilirler."