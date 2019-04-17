Sevgi evlerinde kalan çocuklardan konser

NİĞDE (AA) - Niğde'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Türk halk müziği konseri verdi.

Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlen konsere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in eşi Çiğdem Olgun Şimşek, Vali Yardımcısı Cemil Kılıç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Sevgi Evleri çocuk korosunun seslendirdiği şarkılar, davetliler tarafından beğeniyle dinlendi.

Niğde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Koca, çocukların kültürel etkinlik ve faaliyetlerine katılmalarına önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi ile birlikte çalışma başlattık. Çocuklarımız halk eğitimde müzik eğitimleri aldı. Güzel bir çocuk korosu oluşturduk. İlk konserimizi de verdik. Başka etkinliklerde de koromuz konser vermeye devam edecek. Çocuklarımızın performansı çok beğenildi. Başta çocuklarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.