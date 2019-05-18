Setur’dan üniversiteli gençlere toplumsal cinsiyet eşitliği söyleşileri

İSTANBUL (AA) - Koç Holding’in üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlence ile buluşturduğu, Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest’in bahar etabında gerçekleştirilen söyleşiler üniversiteli gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, topluma fayda sağlayacak projelere verdiği destekle hem gençlerin hem de toplumun gelişimine yönelik çalışmalara imza atan Setur, iki yıldır gerçekleştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği temalı söyleşilerine bu yıl da Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu Koç Spor Fest kapsamında devam etti.

14 yıldır aralıksız devam eden Koç Spor Fest’in bahar etabında ve Koç Holding’in “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesi doğrultusunda hayata geçirilen söyleşiler, Antalya ve Samsun’da #eşitlikkazansın mottosuyla düzenlendi.

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde oyuncu Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşilerin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki ayağının moderatörlüğünü Hakan Bilgin üstlendi. Gençlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen söyleşilerde Dilek Çelebi doğaçlama tiyatro sporu performanslarıyla öğrenciler ile interaktif ve eğlenceli anlar yaşanmasını sağladı.

Çocukluktan yetişkinliğe kadar hayatın her döneminde karşılaşılan, maruz kalınan ya da farkında olmadan uygulanan toplumsal cinsiyet kalıplarının örneklerle aktarıldığı söyleşilere gençlerin ilgisi yoğun oldu. Toplamda 600’e yakın öğrencinin takip ettiği söyleşiler, geçen yıl Ankara ODTÜ ve Adana Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenmişti.