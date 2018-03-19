Şereflikoçhisar'daki yüksekokul fakülte oldu

ANKARA (AA) - Şereflikoçhisar ilçesinde Aksaray Üniversitesine bağlı yüksekokulun Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlanarak fakülteye dönüştürüldü.

AK Parti İlçe Başkanı Erkan Seyhan, düzenlediği basın toplantısında, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulunun, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi olduğunu söyledi.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Seyhan, şunları kaydetti:

"Taleplerimiz, çalışmalarımız ve görüşmelerimiz doğrultusunda 2017 Kasım ayı itibari ile AK Parti Ankara bölge milletvekillerimiz, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ile de görüşmüştür ve AK Parti Ankara İl Başkanımız Mustafa Nedim Yamalı çalışmaları ve destekleriyle de yüksekokulumuz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı fakülte olmuştur. İlçe nüfusumuzun artmasına etki eden, ekonomimize katkı sağlayacak olan bacasız fabrika fakültemiz ile ilgili daha fazla bölüm açılması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. İki büyük fakülteyi ilçemize kazandırma noktasında yoğun bir çaba da sarf ediyoruz."

Seyhan, yapılan bu çalışmalarla ilçeye Tuzgölü Üniversitesinin kazandırılması için büyük adımların atıldığını sözlerine ekledi.