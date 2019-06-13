Seramik sanatçılarının eserleri görücüye çıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Avanos Seramik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASEM) tarafından seramik sanatçılarının çeşitli eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Avanos Kaymakamlığı ve Avanos Belediyesi'nin katkılarıyla açılan "yerleştirme sanatı" ve "seramik heykel" temalı sergi, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin sunduğu dinleti ile başladı.

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Japonya, Portekiz ve Avusturalya'dan akademisyen ve seramik sanatçılarının ortaya çıkardığı eserlerin yer aldığı serginin açılışı, NEVÜ rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş ve seramik ustaları tarafından gerçekleştirildi.

Sergi 21 Haziran 2019 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.

