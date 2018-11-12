Seminerden etkilenerek geliştirdiği 10 ürüne patent aldı

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen seminere katıldıktan sonra hayata bakışı değişen lise mezunu 55 yaşındaki Hakkı Kaya, yedi yılda geliştirdiği 10 ürüne patent aldı.

Nevşehir'in Göre belde belediyesinde 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olan Kaya, 7 yıl önce TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Patent nasıl alınır?" konulu seminere katıldı. Bu seminerden etkilenen Kaya, yıllardır kafasında planladığı ürünleri geliştirmek için çalışmalara başladı.

Kaya, 7 yılda geliştirdiği "dokunmatik musluk", "lamba zıvanalı blok", "duvar sabitleyici kilit lento", "pratik lento", "pazıl bal çantası", "ayarlanabilir lento blok", "köşe blok", "harç serici", "bims ve tuğla kablo hücresi", "dışarıdan tuz ve şeker enjekteli kapak" projelerine Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2014-2015 eğitim öğretim yılında 6. sınıf öğrencileri için hazırlanan Sosyal Bilgiler kitabında örnek çalışmalarıyla kendisinden bahsedilen Kaya, evinin hemen yanındaki alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduğu günlerde katıldığı seminerde aklından geçirdiği projeleri hayata geçirmenin yollarını öğrendiğini ve çalışmalara başladığını belirtti.

Bugüne kadar geliştirdiği 10 ürüne patent aldığını, "akülü dalgıç", "mobil modüler trafo hücresi", "bims mezar" ve "yatak geçmeli bims blok" için patent çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kaya, hayatın her alanında kullanılabilecek ürünler geliştirmeye çalıştığını söyledi.

Çalışmalarını yaşadığı çevrede çıkarılan bims madeni üzerine yoğunlaştırdığını anlatan Kaya, hafif yapı malzemesi olarak inşaatlarda kullanılan bimsi daha kalıcı ve sağlam malzemelere dönüştürmeyi başardığını, bu kapsamdaki yanmaz, sızdırmaz, kurum tutmaz baca ile lento projelerinin Ar-Ge çalışmalarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve KOSGEB tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

- "Dokunmatik musluk ile ülke kazanacak"

Projeleri içinde kullanımının yaygınlaşmasını en çok arzu ettiği ürünün dokunmatik musluk olduğunu dile getiren Kaya, normal musluklara sadece bir lira masrafla takılacak yaylı sistem sayesinde yüzde 50 su tasarrufu elde edilebileceğini aktardı. Kaya, "Musluğu sadece açıyoruz, kapanmasını yay aracılığıyla kendi yapıyor. Aynı işi gören sensörlü musluklar piyasada var ama maliyeti bin 500 liraya kadar yükseliyor." dedi.

Özellikle okul, cami, umumi tuvalet gibi yoğunlukla kullanılan alanlarda bu sistemin tasarrufa ciddi katkı sağlayacağını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:

"7 yıldır emekli gelirimi ve paramı bu işlere harcadım. Devletin desteği de olmasa zaten yol alamazdık. Hanım serzenişte bulunuyor, 'Gece gündüz uyumadan düşünüp proje çiziyorsun, gelirlerimizi bu işlere harcıyorsun.' diyor. Bu konuda sıkıntıdayız tabii. Diğer arkadaşlar da 'Tüm kazançlarını bu patent kağıtlarına harcıyorsun, çocuklara kağıt mı bırakacaksın?' diyor. Ar-Ge çalışmaları sonlandıktan, incelemedeki ürünlerim de patent aldıktan sonra endüstriyel uygulamaya geçip fabrika kurmayı düşünüyorum. Memleket için ne faydamız olabilir diye düşünüyoruz ama hak ettiğimiz şeyi bulamıyoruz. 'İcat çıkarma, çok bilme' diyorlar."

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 14:12