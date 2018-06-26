KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir'e en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğini belirtti.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde destek veren herkese teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın seçmenin ezici bir çoğunluğunun desteğini aldığını ifade eden Kendirli, AK Parti' ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine birinci olduğunu dile getirdi.

Kırşehir'in Erdoğan ve AK Parti'ye ciddi bir destek verdiğini aktaran Kendirli, şunları kaydetti:

"Partimizin çeşitli kademelerinde hizmet verdim. Şimdi ise bu tecrübeyle iki kişilik çalışarak, şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Hayallere ve umutlara girmeye devam edeceğiz. Hangi sözü vermişsek size ve şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sonuç, teşkilatlarımızın tabandan tavanına kadar tüm kademelerinin birbirine inanmasının, güvenmesinin sonucudur. Kırşehir’de ve ülke genelinde herkes en samimi duygularla oyunu kullanıp sayın cumhurbaşkanımıza sahip çıkmıştır. Seçimler ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bizlere desteklerini esirgemeyerek yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum."