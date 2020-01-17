Şehitlerimizi uğurluyoruz
- Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde düzenlenen bombalı araçlı saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Tombul, memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
ESKİŞEHİR (AA) - Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.
2 çocuk babası Tombul'un Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şehnaz, babası Necdet, kardeşi Emrah Tombul ile eşi Aslıhan Tombul ve ablası Şefika Duman, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.
Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin ablası Şefika Duman tabutun yanına gelerek, "Kahramanım benim" diye seslendi.
Şehit Tombul'un naaşı, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.