Şehitlerimizi uğurluyoruz

ESKİŞEHİR (AA) - İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İlyas Kaya, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Şahinde, babası Cemil, eşi Sibel, 8 yaşındaki kızı Nur Sevim ve 5 yaşındaki oğlu Kıvanç Kaya ile ağabeyi Ümit Kaya, caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin eşi Sibel Kaya, tabutun yanına gelerek, "O beni bırakmaz. Beni duyuyor. Mis gibi kokuyor. Ben onun mis yanaklarını hastanede öptüm. Onu kokladım. Bana şimdi kim sarılacak? Benim sana hakkım yok ama yine de helal olsun. Benim ona bin kere, yüz bin kere helal olsun. O da bana hakkını helal etsin. Ben ondan razıyım. O da benden razı olsun. Peygamberime komşu eylesin seni. Allah'a emanet ol." dedi.

Törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada şehidin kızı Nur Sevim Kaya babasının naaşına top arabasına kadar eşlik ederken, oğlu Kıvanç da tabutu öptü. Şehidin eşi ile kızı, İlyas Kaya'nın naaşını mezarlığa götürülürken asker selamıyla uğurladı.

Kaya'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

