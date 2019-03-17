KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Eğitime Hizmet Derneği tarafınca Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler için etkinlik düzenlendi.

Akşam Sanat Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Gençlik ve Eğitime Hizmet Derneği proje koordinatörü Orhan Çelik, şehitlerin ve kahraman gazilerin toprakları için, bayrakları için Çanakkale'de ve tarihin her döneminde ne zaman ihtiyaç olduysa en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyduklarını belirtti.



Kıbrıs ve Muharib Gaziler Derneği Başkanı Osman Balcı ve Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Yılmaz Üçgan'a Orhan Çetin tarafından plaket verildi.