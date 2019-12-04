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Şehit Zekeriya Yurdakul'un ismi memleketindeki okula verildi
ANKARA (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul'un adı, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak. Okulda düzenlenen törene...
Genel 04.12.2019, 12:14
ANKARA (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2012'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Kızılcahamamlı polis memuru Zekeriya Yurdakul'un adı, Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaşatılacak.
Törende Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından komando marşı okundu ve İlçe Kaymakamı Can Aksoy tarafından şehit babası Hayrettin Yurdakul'a hediye takdim edildi.
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