Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz umre imkanı

İSTANBUL (AA) - HURSAD 12. Olağanüstü Genel Kurulu, Taksim The Parma Otel'de yapıldı. 5 yıldır dernek başkanlığı yapan Mehmet Uzuner, görevi Diyaeddin Şahin'e bıraktı.

Eski başkan Uzuner, yaptığı konuşmada, görev süresince yaptığı çalışmalardan bahsederek, "Hac ve umre organizasyonlarının kurallara bağlanması ve bu işi yapanların bütünlüğünün sağlanması için yönetim olarak gayret gösterdik. Derneğimiz üyelerinin haklarını en iyi şekilde koruduk." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına uyarak hac ve umre fiyatlarında dolar yerine riyale geçtiklerini aktaran Uzuner, "Vatandaşımızdan dolar yerine riyal talep ettik. Bu sayede dolara olan talebin azalmasına katkı sağlamak istedik. Vatandaşımız hac ve umre için döviz bürolarından dolar alsın istemiyoruz." dedi.

Diyaeddin Şahin de derneğin yeni dönemdeki hedeflerine değinerek, hac ve umre organizasyonlarında yaşanan problemlerin ve yasal sorunların giderilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran sahte firmalar olduğuna dikkati çeken Şahin, "Hac ve umreye götürmek niyetiyle insanların paralarını alıp Urfa'da Balıklıgöl'e götürüp bırakanlardan tutun da yola çıkmadan yüzüstü bırakıp dolandıranlar var. Bu tip dolandırıcılıkların maalesef cezai şartları çok az. Biz bu gibi suçların karşılığının hapis olması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışacağız." diye konuştu.

Hac ve umre aplikasyonu

Kendilerine üye firmalar üzerinden hac ve umreye giden vatandaşlar için cep telefonlarına yüklenebilecek hac ve umre aplikasyonu hazırlattıklarını anlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hac ve umreye giden vatandaşların yaşadıkları en büyük sorun, kutsal vazifenin nasıl yapıldığına dair sorunlarıdır. Bunu rehberler vesilesi ile gidermeye çalışıyoruz ancak vatandaşlarımız cep telefonlarına indirecekleri bu uygulama sayesinde hac ve umre farizalarının yapılışı hakkında tüm bilgileri Türkçe içerik olarak öğrenebilecekler. Cep telefonlarına indirecekleri uygulamamız ile bu bilgileri öğrenebilecekler. Ayrıca hac ve umre konularında vatandaşlarımızı bilgilendirecek uzaktan eğitim sistemini devreye alacağız."

Şahin, derneğin daha önce ampute milli takım oyuncularını umreye götürdüğünü ifade ederek, "Bu dönemde de derneğimizin gücü nispetince emniyet güçlerimizin şehit ve gazi ailelerine ücretsiz umre imkanı sunacağız. Emniyet güçlerimizin belirleyerek bize sunacağı aileler, bu imkandan faydalanacak." şeklinde konuştu.

Muhabir: Gökhan Yılmaz