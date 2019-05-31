Şehit ve gazi yakınları iftarda buluştu

KONYA (AA) - Seydişehir ve çevresindeki mahalle ve köylerde yaşayan şehit ve gazi yakınları kaymakamlığın verdiği iftar yemeğinde buluştu.
Seydişehir'de bir dinlenme tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Kaymakam Aydın Erdoğan,Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Murat Tuna, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, İftar yemeğinin sponsoru Eti Aş. Genel Müdürü Mehmet Arıkan, savcı ve hakimler, Seydişehir Baro Temsilcisi Osman Kerpiç, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.