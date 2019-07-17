Şehit ve gazi çocukları Kapadokya'yı gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfınca düzenlenen kültür gezisi kapsamında şehit ve gazi çocukları, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

TSK Mehmetçik Vakfınca düzenlenen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gelen 90 şehit ve gazi asker çocuğu, ilk olarak Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti.

Peribacaları arasında gezinti yaparken rehberlerden bilgi alan çocuklar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Samsun'dan katılan Adnan Kızıltepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın aynı kaderi paylaştıkları şehit çocuklarıyla tanışıp kaynaşmalarını sağladığını belirtti.

Kızıltepe, "2017 yılında da Mehmetçik Vakfının etkinliği kapsamında Kapadokya'ya gelmiştim. Bu yıl ise farklı illeri gezerek yine bölgeye geldik. Bu programlar, aynı kaderi, aynı acıyı paylaştığımız arkadaşlarımızla güzel bir gönül köprüsü oluyor, bizim için eşsiz bir hatıraya dönüşüyor." dedi.

Kütahya’dan katılım sağlayan Çisemnur Kavas ise etkinliğe katılmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, hem daha önce gezme imkanı bulamadığı tarihi ve kültürel alanları gezdiğini hem de yeni ve sağlam dostluklar edindiğini kaydetti.

TSK Mehmetçik Vakfınca 2009'da başlatılan geziler, bakım-öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek kaynaşmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, yurt sevgisi ve tarih bilincini geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak ve Türkiye'nin kültür varlıklarını tanıtmak amacıyla düzenleniyor.

Geleneksel hale gelen "Mehmetçik Çocukları Kültür Gezileri"nin 11'incisi kapsamında, Ankara, Polatlı, Afyonkarahisar, Denizli, Fethiye, Antalya, Konya'daki çeşitli alanları gezen çocuklar, bu yılki program kapsamında son olarak Nevşehir'e geldi.

Gün boyu bölgedeki doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerin bulunduğu alanları ziyaret edecek olan heyet yarın Derinkuyu yer altı şehrini gezdikten sonra katılım sağladıkları illere dönüş yapacak.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 13:28