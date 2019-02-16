Şehit polis Aksoy son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde silahlı saldırgana müdahale ederken şehit olan polis memuru Mehmet Aksoy'un cenazesi, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesinde defnedildi.

Şehit Aksoy'un, Doğanhisar İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Ayazlar Mahallesi'ndeki Yukarı Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen cenaze töreninde, ayakta durmakta güçlük çektiği görülen şehidin babası Celal, annesi Gülenber, eşi Arzu, çocukları Aziz Ateş ve Bade Mine Aksoy'u yakınları teskin etmeye çalıştı.



Şehit polisin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun öğle vakti Yukarı Cami'de kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin ağabeyi Aziz Aksoy'un da polis olduğu, 2005 yılında bir kaza sonucu vefat ettiği öğrenildi.