Şehit oğlunun isteğini 26 yıl sonra yerine getirdi

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'de yaşayan şehit annesi 63 yaşındaki Sevim Yağız, oğlunun arzusunu yerine getirmek için evladının şehadetinden 26 yıl sonra okuma yazma öğrendi.

Altı çocuğundan Necdet Yağız'ı Hakkari Çukurca'da 1993 yılında mayına basması sonucu şehit veren acılı anne, oğlunun mezarını her perşembe ve cuma günü ziyaret ederek hasretini dindirmeye çalışıyor.

Şehit oğlunun, annesinin okuma yazma öğrenmesini çok istemesi nedeniyle yıllar sonra bu vasiyetini yerine getirmek isteyen anne Yağız, Cumhurbaşkanlığının himayesindeki Okuma Yazma Seferberliği'ne katılarak Kırşehir Halk Eğitim Merkezinde kursa başladı. Burada okuma yazmayı öğrenen Yağız, artık hastaneye kendisi gidip gelebiliyor ve her işini yardıma ihtiyaç duymadan yapabiliyor.

Anne Sevim Yağız, AA muhabirine, oğlu Necdet Yağız'ın 1992 yılında askere gittiğini ve bir yıl sonra operasyonda mayına basarak bir asker arkadaşıyla şehit olduğunu söyledi.

Kırşehir'deki şehitliğe defnedilen oğlunun mezarını ilk zamanlar günde iki defa ziyaret ederek acılarını dindirmeye çalıştığını belirten Yağız, aradan geçen yıllarda rahatsızlıklarından dolayı vücuduna dört platin takıldığını, dizlerinden de ameliyat olması nedeniyle oğlunun kabrine sık gidemediğini ifade etti.

Yağız, mezarlık ziyaretini artık perşembe ve cuma günleri yaptığına değinerek, "Otururum, konuşurum, dertleşirim, ağlarım." dedi.

- "Bu vatan için çalışana canımı kurban ederim"

Oğlunun kendisinin okuma yazmayı öğrenmesini çok istediğini ve askerden dönüşünde kursa göndermeyi planladığını anlatan Yağız, şunları kaydetti:

"Okumuşluğum yoktu. Okumayı çok istiyordum. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilan yaptı, kurslar açıldı. Ben de Türkçe Okuma Yazma Kursu'na gittim, öğrendim. Kur'an-ı Kerim'imi zaten okuyordum. 15 gün gittim ve okuma yazmayı öğrendim. Şimdi okuyorum her şeyi. Hastaneye gittiğimde her şeyi okuyabiliyorum. Önceden ona buna soruyordum. Cumhurbaşkanımız bu kursları açmasaydı, biz yine cahildik. Bunu da unutmamak lazım. Kendi işimi artık kendim görüyorum. Oğlum, okumamı çok isterdi. Ben de onun vasiyetini yerde koymadım. Allah'ıma şükür oğlumun vasiyetini yerine getirdim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi çok istediğini, vatan için mücadele eden herkesin başının tacı olduğunu söyleyen Yağız, "Ben askerime ekmek de pişirebilirim, silah da taşıyabilirim. Bu vatan için çocuğumu verdim, bunların hepsini yapabilirim. Vatan için kendim de gitmeye hazırım. Kim vatan için çalışıyorsa Allah ondan binlerce kez razı olsun, onun devamını daim eylesin." diye konuştu.