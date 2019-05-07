Şehit Mevlüt Metin son yolculuğuna uğurlandı

- Görev yaptığı uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Mevlüt Metin'in naaşı, memleketi Çankırı'da toprağa verildi - Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da katıldı