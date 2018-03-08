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Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak

- TEMAD Çankaya Şubesince Ankara'da bir okulda oluşturulan kütüphaneye Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Usta'nın ismi verildi

08 Mart 2018 Perşembe 16:09
Şehit askerin ismi kütüphanede yaşatılacak
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ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çankaya Şubesince Ankara'da bir okulda oluşturulan kütüphaneye Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ismi verildi.

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen, Milli Müdafaa İlkokulu'ndaki açılışta, kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları içerisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Dürgen, "Kütüphanemize Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın ismini verdik. TEMAD, şehit ve gazisine her zaman sahip çıkacaktır. Kütüphane açılışı da bunun örneğidir." dedi.

Altındağ Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı da Türkiye'nin geleceği ve özgür bir vatan toprağı için cansiperane görev yapan asker ve polislerin çetin bir mücadele içerisinde olduklarını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Usta'nın isminin kütüphaneye verilmesinin çok önemli bir proje olduğunu dile getiren Avcı, "Özellikle kütüphane konusunda okullarımızın eksiklerini gidermek için bu tarz faaliyetlere ihtiyacımız var. Okullar hepimizin okulları. Bir noktada yapılması gereken bir eksiğimiz varsa, bunu devlet, millet olarak çözmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yetkililerce kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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