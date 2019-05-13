Şehit annesini unutmadılar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmenleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ailesini ziyaret etti.

Şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir'in, Yıldırım Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret eden grup, Anneler Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Demir, kızı ve torununun şehit edildiği saldırının faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir'in yakalanmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise Demir'in Anneler Günü'nü tebrik etti. Vatanın bekası için hayırlı evlatlar yetiştirme arzusunda olduklarını dile getiren Ergen, "Şehitlerimizin katillerin bulunmasına biz de sevindik. Allah devletimize zeval vermesin, faillerin hepsini yakalayıp gereğini yapacaklarına inanıyoruz." diye konuştu.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup daha sonra Nurcan Karakaya ve bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın mezarlarını da ziyaret etti.