Şehit ailelerinden Kaymakam Özcan'a ziyaret

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Ergen ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Yasin Özcan'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinden doyalı Ergen ve beraberindekilere teşekkür eden Özcan, şehit ve gazilerle gurur duyduklarını söyledi.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Özcan, "Şehitlerimize ve gazilerimize şükran ve minnet borçluyuz. Bu nedenle bizlere emanet olan ailelerini sık sık ziyaret ederek sorunlarını dinliyor, gidermek adına gerekeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Sizlerin ziyaretinizden çok mutlu olduk bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." dedi.

Ergen de kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Kaymakam Özcan'a teşekkür etti.