Şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği

KIRŞEHİR (AA) - Kaman'da, şehit aileleri ve gaziler, kaymakamlığın verdiği iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Kaman Kaymakamı Murat Girgin, şehit aileleri ve gazilerle rahmet ayı olan ramazan ayı vesilesiyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

İftar programını, ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini şehit yakınları ve gazilerle paylaşmak amacıyla düzenlediklerini belirten Kaymakam Girgin, şöyle devam etti:

"Şehitlik ve gazilik, yüce dinimiz ve milletimiz nezdinde en yüksek makamlardan biridir. Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlerine ve gazilerimize sahip çıkmak, şehit ailelerimize destek olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek en önemli görevlerimizdendir. Bugün ülkemizde özgürce yaşıyor, huzurlu bir ortamda iftarımızı açıyorsak tüm bunları şehitlerimize borçluyuz. Devletimiz, şehit ve gazilerimizin ailelerine gereken desteği vermektedir. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Ömer Can'ın iftar duası yaptığı yemekte, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



