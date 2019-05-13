Şehit aileleri için iftar programı

SİVAS (AA) - Sivas'ta şehit aileleri, gazileri ve aileleri onuruna iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen iftar programına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Ayhan, aziz Türk Milleti’nin bekası için canlarını ortaya koyan güvenlik güçlerini bir kez daha rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerle bugün aynı sofrayı paylaşmaktan, vatan uğrunda gazi olanlarla birlikte olmaktan büyük bir şeref duyduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu hainlerin 2018 yılında şehit ettiği Bedirhan bebek ile annesi Nurcan Karakaya'nın katili teröristler ve işbirlikçilerinin yakalanmasını da değerlendiren Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bedirhan bebeğimize kıyacak kadar gözü dönmüş hainlerin, teröristlerin yakalanmasının da bir nebze olsun mutluluğunu yaşıyoruz. Acımızı az da olsa hafifleten bu haberi bizlere veren İçişleri Bakanlığımıza ve kahraman emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyanın en kutsal görevini üstlenen, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum."