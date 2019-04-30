Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu'ndaki kütüphaneye şehit Hakan Topçu'nun adı verildi.

PTT Çalışanları Derneği 1995'te Kuzey Irak'ta şehit düşen Hakan Topçu'nun ismini verdikleri kütüphaneye, bin 100 adet kitap bağışladı.



Kaymakam Vekili Halil Dalak, burada yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimiz ulusal bütünlüğümüzün en önemli kanıtıdır. Şehit Hakan Topçu kardeşimizin ve diğer şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmak ve ismini yaşatmak için bu tür faaliyetler çok kıymetli." dedi.

Okumanın önemine dikkati çeken Dalak, "Bu bağışla köyde eğitim gören öğrencilerimizin ufku açılacak, onların birçok yönden gelişimi sağlanacaktır." diye konuştu.

PTT Çalışanları Derneği temsilcisi Nazif Koç da Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen "Yol arkadaşım eTwinning" adlı proje kapsamında kütüphanelere kitap desteği verdiklerini aktardı.

Programa, şehidin yakınları, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, PTT-DER temsilcileri Mustafa Uyan ve Sedat Borhan katıldı.

