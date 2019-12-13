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ŞEGAFED'ten öğrencilere yardım
KAYSERİ (AA) - Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı ve kaban yardımında bulunuldu. ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, Tomarza Kadın ve Gençlik...
Genel 13.12.2019, 15:04
KAYSERİ (AA) - Şehit Yakınları, Gaziler ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Federasyonu (ŞEGAFED) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı ve kaban yardımında bulunuldu.
ŞEGAFED Başkanı Caner Dalkalı, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi Salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "ihtiyaç sahiplerine koşulsuz hizmet" sloganıyla çıktıkları yolda, sosyal sorumluluk projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Daha sonra protokol tarafından 150 öğrenciye kaban ve ayakkabı dağıtıldı.
ŞEGAFED'in kent merkezinde de 350 öğrenciye yardımda bulunduğu öğrenildi.
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